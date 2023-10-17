Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'yle sınırı açmaya hazırız

Ermenistan hükümetinin Türkiye'yle sınırı açmaya hazır olduğunu söyleyen Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vaan Kostanyan, Türkiye ile sınır açmaya hazır olduklarını ve bu meselede topun Ankara'da olduğunu kaydetti.

Sputnik Ermenistan'ın haberine göre Kostanyan, Türkiye'ye iki ülke arasındaki sınırın açılmasıyla ilgili mesaj gönderdi.

Sınır konusundaki mutabakatın en üst düzeyde ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın depremden sonraki Ankara ziyaretinde de olmak üzere birkaç kez tasdik edildiğini anlatan Kostanyan, "Biz, sınırı hem üçüncü ülkelerin vatandaşları hem de geniş halk tabakaları için açmaya hazırız. Bu açıdan top Türk tarafında" ifadelerini kullandı.



1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan, diplomatik ilişkileri de sonlandırmıştı. Türkiye ve Ermenistan, son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüştü. Bu, iki ülke liderlerinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu.