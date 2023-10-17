İsrail polisi Filistinli şarkıcıyı gözaltına aldı

İsrail, sosyal medya hesabından "Filistin'i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" iddia edilen Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi gözaltına aldığını açıkladı.

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İsrail polisi Filistinli şarkıcıyı gözaltına aldı

İsrail, sosyal medya hesabından "Filistin'i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" iddia edilen Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi gözaltına aldığını duyurdu. Şarkıcı Amine'nin polisin gözaltı süresinin uzatılması yönündeki talebi üzerine Nasıra Sulh Ceza Mahkemesine sevk edileceği aktarıldı.

srail polisi, Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail polisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nasıra kentinde yaşayan sosyal medyada etkili şarkıcının "Filistin'i desteklediği ve olayları kışkırttığı" şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Filistinli şarkıcının polisin gözaltı süresinin uzatılması yönündeki talebi üzerine Nasıra Sulh Ceza Mahkemesine sevk edileceği aktarıldı.

1983 yılında Nasıra şehrinde doğan, aynı zamanda doktor ve yapımcı olan Ebu Amine evli ve iki çocuk annesi. Ebu Amine'nin Instagram hesabında 309 bin takipçisi bulunuyor.

Kaynak: AA

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