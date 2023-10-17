Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e: Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz, bunun adı hırsızlıktır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenliyor. "İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü şekilde toplanacak" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de devam eden savaş durmalı. Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışa ulaşmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gazze'de devam eden dramın durdurulması, sivil halkın etkilenmemesi için alınacak tedbirleri görüşüyoruz. Özellikle Gazze'deki nüfusa insanı yardımların ulaştırılması konusunda bölge ülkeleriyle yoğun bir temas içindeyiz. Türkiye olarak başta Mısır olmak üzere yakın iş birliği yürütüyoruz.

Barış için nasıl adımlar atılabilir onun için çalışıyoruz. Bu savaştan daha büyük bir savaş da çıkabilir, tarihi bir barış da olabilir. Cumhurbaşkanımız da barış için çalışmalar yapıyor. Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş iki devletli bir çözüm için dünyanın bu konuda adım atması gerekir.

Filistin Devleti'nin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur. Yarın Cidde'de İİT Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı yapılacak. Türkiye olarak ikili ve çoklu görüşmelerde gerçekleri söylemekten geri durmuyoruz.

"BUNUN ADI HIRSIZLIKTIR"

Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi

Türkiye, tarihi olan mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin.