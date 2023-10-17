Brüksel'de iki kişiyi öldüren şahıs, polis tarafından vuruldu

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Dün akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de, kent merkezinde EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu. Tunus asıllı olduğu öğrenilen saldırgan polis tarafından vuruldu. Haberi Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden duyurdu. Saldırganın hayatta olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KULLANDIĞI SİLAHLA YAKALANDI

Basında yer alan bilgilere göre, zanlı, Verboekhoven Meydanı civarında bir kafede görüldü ve kullandığı silahla yakalandı.

Saldırıdan sonra ilan edilen en yüksek seviyeli kod uyarınca tüm güvenlik güçlerinin teyakkuz hali sürerken, İsveçli diplomatlar başta olmak üzere potansiyel tehdit altındaki kişilere yönelik gözetim artırıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Belçika savcılık sözcüsü Eric Van Duyse, polisin tutuklama sırasında ateş açtığını söyledi. Bu sabah erken saatlerde saldırı mahalline yakın bir evde arama yapıldı ancak zanlı bulunamadı.

The Guardian'ın aktardığına göre, kendisine Abdesalem Al Guilani adını veren 45 yaşındaki Tunuslu şüpheli, sosyal medyadaki bir videoda 'Allah için savaşçı' olduğunu iddia etti.

BAŞBAKAN VE ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, bu sabah saat 05.00'te düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin 'ülkede yasa dışı olarak kalan Tunus kökenli bir adam' olduğunu söyledi. De Croo, “Terörist saldırısı korkakçaydı. Fail, taraftarları hedef aldı” dedi.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne ise bugün erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin Kasım 2019'da Belçika'ya sığınma talebinde bulunan 45 yaşındaki Tunuslu bir adam olduğunu ve polis tarafından insan kaçakçılığıyla bağlantılı olarak tanındığını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem