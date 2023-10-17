BM Güvenlik Konseyi'nde 'Gazze' tasarısı reddedildi!

5 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasında Gazzeli sivillere yönelik saldırıları kınayan ve acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı oylandı. Tasarı, 5 'evet' oyu alsa da 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedildi.

KİM NE OY VERDİ?

Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gabon ve Mozambik "lehte" oy kullandı.



Ekvador, Malta, İsviçre, Arnavutluk, Brezilya ve Gana "çekimser" kaldı.



ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

BM Güvenlik Konseyi'nin kararından sonra açıklama yapan Hamas, "BM Güvenlik Konseyi'nde insani yardım koridorlarını açma tasarısını reddeden ülkeler, Gazze Şeridi'nde dökülen sivil kanlarının sorumlusudur." ifadelerini kullandı.