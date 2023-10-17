Son dakika: İsrail'de ölen Türk vatandaşı sayısı 3'e yükseldi

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’de gerçekleştirdiği saldırı sonrasında yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısının 3’e çıktığı açıklandı.

İsrail hükümetinin hazırladığı görselde, yaşamını yitiren kişilerin vatandaşlıklarıyla ilgili bilgi verildi:

NE OLMUŞTU?

Orta Doğu’da tansiyonu bir anda yükselten olay sonrasında önce bir Türk vatandaşının öldüğü ve bir Türk vatandaşının da kayıp olduğu açıklanmış fakat daha sonra saldırılarda 2 Türk vatandaşının öldüğü belirtilmişti.

Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının isimleri açıklanmazken bugün İsrail hükümeti tarafından hazırlanan bilgi görselinde saldırılarda yaşamını yitiren Türklerin sayısının 3’e çıktığı kaydedildi.

İsrail’deki resmi kayıtlara göre Hamas’ın saldırısında 40 ülkeden 196 insan yaşamını yitirirken 91 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.