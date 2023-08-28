Maymun, bir bebeği kaçırıp çatıdan attı!

Hindistan'da bir maymun, 4 aylık bir bebeği ailesinin yanından kaçırırken, aile peşinde düşünce de bebeği çatıdan aşağı attı. Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu ve başına 10 dikiş atılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hindistan'ın Rampur bölgesinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden aile, evden dışarı çıktıklarında kızlarını taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördüklerini söyledi.

Aile, bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmalarının ardından, maymunun bebeği tırmandığı evden aşağı attığını belirtti.

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesi tutarken, olay sırasında yaralanan bebeğin başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA