MasterChef'te Şefleri Gülme Krizine Sokan Anlar

MasterChef'te elemeler devam ederken dün yayınlanan bölümde Ensar'ın tekniği, şefleri gülme krizine soktu. Bıçaklı blenderla pastacı kreması çeken Ensar'a takılan şeflerden Mehmet şef, "Beni güldürdün Allah da seni güldürsün" dedi.

Son Güncelleme:
MasterChef'te Şefleri Gülme Krizine Sokan Anlar

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te ana kadroya giren 13. yarışmacı belli oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde şefler, Deniz'e enerjisinin neden düşük olduğunu sordu. Deniz, "Bugün evet modum birazcık düşük geçen bölümden dolayı. Üzüldüm birazcık, gerçekten çok emindim. İsteyerek de yaptım. Hatta kirazı görünce çok mutlu oldum ama olmadı" dedi.

Şefler yaşadıkları konusunda bu kadar sakin olmaması gerektiğini, kazanmak için daha fazla çabalaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ensar tezgahta yemeğini yaparken Mehmet şef, Somer şefe "Bıçaklı blenderla pastacı kreması çekiyor, içindeki parçalamak için' diyerek gülmeye başladı. Somer şef de, "Daha iyi parçalar" ifadeleriyle takıldı. Mehmet şef, Ensar'a 'Beni güldürdün Allah da seni güldürsün' dedikten sonra şefler tezgahın oradan ayrıldı.

MasterChef'te ana kadroya seçilen 13'üncü yarışmacı Muratcan oldu.

Herkes Merak Etmişti: İşte Mehmet Yalçınkaya'nın Bahsettiği DövmeHerkes Merak Etmişti: İşte Mehmet Yalçınkaya'nın Bahsettiği DövmeMagazin

Etiketler
MasterChef
Son Güncelleme:
Rize'de Korkunç Olay! Bir Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Rize'de Korkunç Olay! Bir Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor
Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar
Ünlü Türk Şirketi, Dev Arap Firmasına Satıldı Ünlü Türk Şirketi, Dev Arap Firmasına Satıldı
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı: 'Zarar Görmeden Çıkış Yok' Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı