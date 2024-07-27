MasterChef'te Şefleri Gülme Krizine Sokan Anlar

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te ana kadroya giren 13. yarışmacı belli oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde şefler, Deniz'e enerjisinin neden düşük olduğunu sordu. Deniz, "Bugün evet modum birazcık düşük geçen bölümden dolayı. Üzüldüm birazcık, gerçekten çok emindim. İsteyerek de yaptım. Hatta kirazı görünce çok mutlu oldum ama olmadı" dedi.

Şefler yaşadıkları konusunda bu kadar sakin olmaması gerektiğini, kazanmak için daha fazla çabalaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ensar tezgahta yemeğini yaparken Mehmet şef, Somer şefe "Bıçaklı blenderla pastacı kreması çekiyor, içindeki parçalamak için' diyerek gülmeye başladı. Somer şef de, "Daha iyi parçalar" ifadeleriyle takıldı. Mehmet şef, Ensar'a 'Beni güldürdün Allah da seni güldürsün' dedikten sonra şefler tezgahın oradan ayrıldı.

MasterChef'te ana kadroya seçilen 13'üncü yarışmacı Muratcan oldu.