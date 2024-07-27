Ünlü Türk Şirketi, Dev Arap Firmasına Satıldı

Türkiye'nin ünlü finansal hizmet sağlayıcısı Tam Finans, Msıırlı MNT-Halan tarafından satın alındı.MNT-Halan’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla, "Türkiye’deki iş potansiyelini değerlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Ünlü Türk Şirketi, Dev Arap Firmasına Satıldı

Mısırlı finans şirketi MNT-Halan, Türkiye’nin tanınmış finansal hizmet sağlayıcısı Tam Finans’ın %100 hissesini satın aldı. Bu stratejik satın alma, MNT-Halan’ın Türkiye pazarında genişleme hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Satın almanın finansmanında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD gibi önemli yatırımcılar yer aldı.

MNT-Halan’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında bu satın almanın detaylarını açıkladı. Nakhla, şirketlerinin Türkiye’deki milyonlarca işletme ve tüketiciye yenilikçi finansal hizmetler sunma amacını vurguladı. Nakhla, Türkiye’nin 'büyük ve dinamik ekonomisinin, finansal hizmetler sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu' belirterek, “Tam Finans aracılığıyla finansal hizmetlere erişim sağlamak için buradayız ve bu alanda pazar lideriyiz. Büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz ve Türkiye’deki iş potansiyelini değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

Şirketler Değişiyor, Kişi Değişmiyor: AKP'li İsme İhale YağdıŞirketler Değişiyor, Kişi Değişmiyor: AKP'li İsme İhale YağdıGündem

Son Güncelleme:
Meteoroloji Uzmanı Uyardı! Pazar Gününe Dikkat Meteoroloji Uzmanı Uyardı! Pazar Gününe Dikkat
Milas’ta Aynı Günde İkinci Yangın! Milas’ta Aynı Günde İkinci Yangın!
En Zalim 3 Burç : Bu Burçlardan Olan İnsanlar Kimseye Acımıyorlar... En Zalim 3 Burç : Bu Burçlardan Olan İnsanlar Kimseye Acımıyorlar...
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı: 'Zarar Görmeden Çıkış Yok' Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı