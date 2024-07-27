Ünlü Türk Şirketi, Dev Arap Firmasına Satıldı

Mısırlı finans şirketi MNT-Halan, Türkiye’nin tanınmış finansal hizmet sağlayıcısı Tam Finans’ın %100 hissesini satın aldı. Bu stratejik satın alma, MNT-Halan’ın Türkiye pazarında genişleme hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Satın almanın finansmanında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD gibi önemli yatırımcılar yer aldı.

MNT-Halan’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında bu satın almanın detaylarını açıkladı. Nakhla, şirketlerinin Türkiye’deki milyonlarca işletme ve tüketiciye yenilikçi finansal hizmetler sunma amacını vurguladı. Nakhla, Türkiye’nin 'büyük ve dinamik ekonomisinin, finansal hizmetler sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu' belirterek, “Tam Finans aracılığıyla finansal hizmetlere erişim sağlamak için buradayız ve bu alanda pazar lideriyiz. Büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz ve Türkiye’deki iş potansiyelini değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi.