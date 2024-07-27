Rize'de Korkunç Olay! Bir Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Rize'de 40 yaşındaki Tahir D. sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Rize'de Korkunç Olay! Bir Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Gürdere köyünde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Tahir D'ye (40) ait olduğu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Rize
Son Güncelleme:
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
Ünlü Türk Şirketi, Dev Arap Firmasına Satıldı Ünlü Türk Şirketi, Dev Arap Firmasına Satıldı
Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor
Milas’ta Aynı Günde İkinci Yangın! Milas’ta Aynı Günde İkinci Yangın!
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı: 'Zarar Görmeden Çıkış Yok' Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı