MasterChef'te 19. Yarışmacı Belli Oldu! Bir Yarışmacı Stüdyoyu Terk Etti

TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef'in bir önceki bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Öte yandan 19. yarışmacı da belli oldu. Bulunduğu tezgahın uğursuzluk getirdiğine inandığını söyleyen Adel, şu ifadeleri kullandı:

"Şefim uğursuzlukla alakası yokmuş. Benim kendi şahsi yeteneksizliğimmiş. O yüzden ben geri geldim. Bu arada dün çok motivasyonum düştüğü için ortamında motivasyonunu etkilediğim için sizlerden özür dilerim. Kaan'dan ve Sevim abladan çok büyük motivasyon aldım. Kaan'ın mücadelesinden, Sevim ablanın da bu 4'e çıkmasından, sizin söyledikleriniz benim için yeterli diyerek, gülümseyerek yukarı çıkması; benim hiçbir şey yapamadığım halde yüz asmam beni kendimden utandırdı açıkçası. Bu yüzden özür diledim. Onların motivasyonuyla geldim."

Mehmet kendinde olan eksikliği dile getirerek, "Yemek çıktıktan sonra biraz durumlar değişiyor. Ben çok planlı programlı çalışmayı seven biri olduğum için, birden önüme bir şey çıktığında beynim tutuluyor. Benim şöyle bir eksim daha var; bir şeyi açıp da çalışmayı sevmiyorum. Benim görsel hafızam çok kuvvetli. Bir şeyi okuyarak anlayamam, görerek anlarım" dedi.

STÜDYOYU AĞLAYARAK TERK ETTİ

Mehmet Şef, bir yarışmacının stüdyoyu ağlayarak terk ettiğini açıkladı. Neden böyle bir şey yaptığını dile getiren Adel, "Benim üzüldüğüm nokta aslında geçememek değil. Gelirken de motive gelmiştim bugün. Olur olmaz sorun değildi aslında. Sadece 3 gündür doğru düzgün tabak çıkaramıyorum. Bugün risk almadım, basite kaçmış olabilirim ama tabağıma lezzet olarak güveniyordum. Sadece bir yorum bile alamadığım için çok üzüldüm şef. Onun dışında olmaması değil, onu ben yarın da oldurabilirim. 3 gündür sadece önünüze çıkarabildiğim tek tabağın yorum alamaması beni gerçekten üzdü" ifadelerini kullandı. Somer Şef de, "Çok zayıf tabak ya, yorumlayayım istiyorsan hemen yorumlayayım" diyerek tepki gösterdi.

19. YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosuna katılan 19. isim Kerem oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

1- Zeynep

2- Hakan

3- Onur

4- Ümmühan

5- Deniz

6- Çağlar

7- Serhat

8- Alper

9- Ayşe

10- Beril

11- Semih

12- Eda

13- Muratcan

14- Zeynep

15- Nigar

16- Beyza

17- Emre

18- Kaan

19- Kerem