Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Taahhütname Krizinde Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kira davalarına ilişkin gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. İlk kira davası örneğinde kiracı 1 yıl içerisinde iki kez kira bedelini zamanında ödemedi ve ev sahibi buna istinaden iki kez icra takibi başlattı.

Diğer kira davası örneğinde ise kira sözleşmesi yapıldıktan 2 ay sonra kiracı tahliye taahhütnamesini imzaladı. Taahhütnamede yer alan sürede evi boşaltmayınca konu yargıya taşındı. İki kira davasında da mahkemeden önemli kararlar çıktı.

TAHLİYE KARARI

Milliyet'in haberine göre, ilk davada mahkeme 30 gün içerisinde kiracı ödenmeyen kira bedellerine itirazda bulunmadan kirayı icra dairesine ödeyerek dosyayı kapattı. Avukat Gizem Gonce, "Her ne kadar kiracı ödemeyi yapmış olsa da burada iki kez icra takibi yapılması iki haklı ihtar niteliğindedir. Bu da tahliye şartlarının oluştuğunu göstermektedir. Burada usulüne uygun olarak kiracıya yapılan icra takiplerinde kiracı her ne kadar 30 gün içinde kirayı ödemiş olsa da bir kira dönemi içerisinde 2 kez kira ödememesinden dolayı icra takibi yapıldığı için mahkemede 2 haklı ihtar nedeniyle taşınmazın tahliyesine karar verildi" dedi.

İkinci davada da mahkeme kiracının tahliyesine karar verdi.