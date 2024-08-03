Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Saldırıların Ardında Elon Musk Var

Venezule Devlet Başkanı Maduro, ülkesinin Ulusal Seçim Konseyi'ne yapılan siber saldırının ardındaki gücün Elon Musk olduğunu öne sürdü. Maduro, ABD'yi ülkesinde darbe yapmaya çalışmakla suçladı.

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Saldırıların Ardında Elon Musk Var

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’yi ülkesinde darbe yapmaya çalışmakla suçlayarak, Ulusal Seçim Konseyi’ne yapılan siber saldırının ardında ise Elon Musk’ın olduğunu iddia etti.

Maduro, protestoların yol açtığı şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Ülkesinin başkenti Caracas’taki Devlet Başkanlık Sarayı’nda basına değerlendirmelerde bulunan Maduro, gösterilerde hastanelerin, üniversitelerin ve kamu araçlarının hedef alındığını belirtti. Maduro, olaylarda 2 askerin hayatını kaybettiğini 120 güvenlik görevlisinin yaralandığına dikkat çekerek, buna sebep olanların yakalanacağını açıkladı.

Ulusal Seçim Konseyine (CNE) yönelik siber saldırının arkasındaki gücün ABD’li milyarder Elon Musk olduğunu öne süren Maduro, güvenlik sistemlerini güçlendireceklerini belirtti.

TRUMP'IN SEÇİMLERE İTİRAZINI HATIRLATTI

ABD'nin 28 Temmuz devlet başkanı seçimine ilişkin suçlamalarını hatırlatan Maduro, "Donald Trump, 2020 başkanlık seçimine yönelik çok sayıda itirazda bulundu, hile iddialarını gündeme getirdi, peki ne oldu? Oylar yeniden mi sayıldı, tutanaklar mı talep edildi? Burada ikiyüzlü tavır sergileniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede barışı, huzuru ve güvenliği sağlamakta kararlı olduklarını vurgulayan Maduro, "Venezuela'daki tüm ekonomik, ticari ve ulaşım faaliyetlerini yüzde 90 yeniden aktifleştirdik. Kimse Venezuela'nın iç işlerine karışmasın, bizler anayasa ve Tanrı'nın lütfuyla huzur içinde yürüyeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan gün içinde Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) giden Maduro, devlet başkanı seçiminde hile yapıldığı iddialarının araştırılması için başvuruda bulundu. Maduro, muhalefetin seçimde hile yapıldığı iddialarını eleştirerek, ellerindeki kanıtları Yüksek Mahkemeye sunmalarını istedi.

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