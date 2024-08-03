Tekgıda İş'ten 'Grev Kırıcılığı' Açıklaması

İzmir'de Arkas Holding'e bağlı Kristal Yağ fabrikasında çalışan işçiler 11 Haziran'dan beri grevdeler. Tekgıda İş Sendikası, grev nedeniyle işyerine yapılamayan dolum ve ürünlerin satışa hazırlanması işlemlerinin fason olarak Tariş'e bağlı tesislerde yapıldığının tespit edildiğini duyurdu. Yazılı bir açıklama ile durumu protesto eden Tekgıda İş, Tariş'i fason üretimi durdurmaya davet etti.

Tekgıda İş'ten yapılan açıklama şöyle:

"Arkas Holding iştiraki olan Kristal Yağ markası altında faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş işyerinde Sendikamız Tekgıda İş Sendikası tarafından alınan grev kararı 11.06.2024 tarihi itibarı ile uygulanmaktadır. Grev devam etmekte iken Kristal Yağ firmasının grevi kırmak amacıyla grev uygulanan işyerinde yapamadığı dolum ve ürünlerin satışa hazır hale getirme işlemlerini Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret A.Ş işyerinde yaptığı tespit edilmiş ve hukukçularımız tarafından Karşıyaka 2.İş Mahkemesinin 2024/2 D. İş sayılı dosyası üzerinden 24.07.2024 tarihinde delil tespiti yaptırılmıştır. Kristal Yağ işçileri hakları için mücadele verirken grevin 52. gününde Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret A.Ş nin Kristal Yağ işyeri için fason üretim yapmaya devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Kristal Yağ işçileri demokratik haklarını kullanarak grev kararını kanuna uygun şekilde uygulamakta iken, işveren kanuna aykırı şekilde hareket ederek grev kırıcılığı yapmaktadır. Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret A.Ş işyeri de grevde olan işyerinin işlerini yapmak sureti ile grev kırıcılığına ortak olmaktadır. Bölgemizin önemli üreticilerden aynı zamanda Kooperatif olarak emekçi çiftçilerin kalkınmasına vesile olmak amacı ile kurulmuş olan Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret A.Ş nin grev kırıcılığına ortak olmasını protesto ediyoruz."