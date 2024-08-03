Benzin ve Motorinde Tabela Değişti

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 3 Ağustos itibarıyla tabelaya yansıyan fiyatlar...

Benzin ve Motorinde Tabela Değişti

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Peş peşe gelen zamlardan sonra son olarak motorine 24 Temmuz Çarşamba günü 1 lira 59 kuruşluk indirim yapılmıştı.

3 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 43.53 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.97 TL

Motorin litre fiyatı: 43.46 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.73 TL

Motorin litre fiyatı: 44.21 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.69 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

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