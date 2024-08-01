İstanbul’da Akaryakıt İstasyonunda Panik Anları: Otomobil Bir Anda Alev Aldı

İstanbul'un Üsküdar İlçesi, Kirazlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sabah saat 08.30 sıralarında yangın meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa D. isimli sürücü otomobilini park ederek akaryakıt istasyonunun içinde bulunan markete gitti. O sırada otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek tüm aracı kapladı. Durumu fark eden sürücü Mustafa D., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

Yangına petrol istasyonundaki çalışanlar tarafından yangın tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil ve alevlerin sıçradığı 2 bankamatik kullanılamaz hale geldi. Yangının benzinlikte olması ise paniğe neden oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA