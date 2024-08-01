İstanbul’da Akaryakıt İstasyonunda Panik Anları: Otomobil Bir Anda Alev Aldı

İstanbul’da yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren bir araç, aniden alev aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı. Alevlerin sıçradığı 2 bankamatik ise kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Akaryakıt İstasyonunda Panik Anları: Otomobil Bir Anda Alev Aldı

İstanbul'un Üsküdar İlçesi, Kirazlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sabah saat 08.30 sıralarında yangın meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa D. isimli sürücü otomobilini park ederek akaryakıt istasyonunun içinde bulunan markete gitti. O sırada otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek tüm aracı kapladı. Durumu fark eden sürücü Mustafa D., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

Yangına petrol istasyonundaki çalışanlar tarafından yangın tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil ve alevlerin sıçradığı 2 bankamatik kullanılamaz hale geldi. Yangının benzinlikte olması ise paniğe neden oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Üsküdar
Son Güncelleme:
Kaybedeni Olmayan Turnuva Kaybedeni Olmayan Turnuva
Kanser Riski En Fazla Olan Kuşak Hangisi? Kanser Riski En Fazla Olan Kuşak Hangisi?
Makineye 1 Kaşık Ekleyin : Çizilen ve Matlaşan Bardakları Pırıl Pırıl Yapıyor Makineye 1 Kaşık Ekleyin : Çizilen ve Matlaşan Bardakları Pırıl Pırıl Yapıyor
Tatil Beldesindeki Eğlence Mekanlarına Denetim Tatil Beldesindeki Eğlence Mekanlarına Denetim
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar
İsrail Açıkladı: Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü
Oğlu Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama