Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 28 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde il merkezi, Kdz. Ereğli ve Gökçebey ilçelerini kapsayacak şekilde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 4 bin 431 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet silah ve 47 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 4 şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. T.A ve E.T isimli 2 şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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