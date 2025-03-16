Mart Ayında Denizin Keyfini Çıkardılar

Mersin’in Silifke ilçesinde Mart ayına rağmen sıcak havayı gören vatandaşlar denize girerek sahilde keyifli anlar yaşadı.

Mart Ayında Denizin Keyfini Çıkardılar

Mersin’de yazı anımsatan günler yaşanınca vatandaşlar sahil bölgesinin tadını çıkardı. Sıcaklığın 30 derecelerde seyrettiği kentte fırsat bulanlar ise 321 kilometre kıyısı olan Akdeniz’in keyfini sürüyor.

Vatandaşlar ve gruplar özellikle turizmin göz bebeğin biri olan Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesini tercih ediyor. Bölgede bazı vatandaşlar ise denize girerek yüzerken, bazıları spor yapıp sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Mart'ta denizin keyfini çıkardığını belirten Murat Yıldız, bu ayda güneş ve deniz suyu sıcaklığının normalin üzerinde seyrettiğini belirterek kendisinin de denize girip güneşlendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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