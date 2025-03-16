Meteoroloji'den İki Kente Sağanak Uyarısı

Yurdun genelinde hakim olan sıcak hava dalgası yavaş yavaş terk ediyor. Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli için sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den İki Kente Sağanak Uyarısı

Türkiye genelinde son bir haftadır bahar havası esiyor. Pek çok ilde ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Ancak önümüzdeki hafta kış geri dönüyor.

Meteoroloji'den İki Kente Sağanak Uyarısı - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne ve Kırklareli için uyarıda bulundu. Meteoroloji, 17.03.2025 pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

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Kaynak: DHA

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