Gazze’de Can Kaybı 48 Bin 572’ye Yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde baskın ve saldırıları devam ederken, bölgede hedef alınan binaların enkazlarında da arama faaliyetleri sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 14 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 sivilin de cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 51 yaralının ulaştığı da not düşüldü.

Son can kayıplarının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 572’ye, yaralı sayısı ise 112 bin 32’ye yükseldi.

Kaynak: İHA