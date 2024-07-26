Marmaris’in En Güzel Yerini İşgal Etmişti: Ruhsatı Yasaya Aykırı Çıktı

Marmaris’in en güzel koylarından biri olan Kızılbük’e Sinpaş GYO tarafından inşa edilen yapı hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda şirkete verilen ruhsatların yasaya aykırı olduğu tespit edildi.

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Marmaris’in En Güzel Yerini İşgal Etmişti: Ruhsatı Yasaya Aykırı Çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük koyuna yapılan, halk tarafından birçok kez protesto edilen ve hakkında çok sayıda dava açılan Sinpaş’ın otel projesinin ruhsatının yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Daha önce inşaat ruhsatı olmaması nedeniyle mühürlenen proje sebebiyle firmaya 60 milyon liralık idari para cezası kesilmişti. Çevreciler ve halk tarafından karşı çıkılan Sinpaş GYO’nun yaptığı 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesi hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Duvar’dan Bahadır Özgür’ün haberine göre, Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş’a verdiği ruhsatların iptali için 2022 yılında açılan davada, bilirkişi raporu tamamlandı. Bilirkişi heyeti, 10 Mart 2024 günü proje alanında yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı raporunu mahkemeye sunuldu.

Bilirkişi raporunda söz konusu yapıyla ilgili şu tespitler yapıldı:

“1. Etap ve 2. Etap projelerindeki bazı bloklarda bodrum hat koşuluna olanak tanıyan plan notu hükümlerinin üzerinde kat hakkının olması ve birden fazla bodrum katın bulunması gibi nedenlerden ötürü imar planı plan notları ve İmar Durum Belgesi’nde belirtilen koşullara aykırı hususlar içermesi gerekçelerine dayalı olarak, 2518 nolu parsele ait 21.09.2021 tarihli Marmaris Belediyesi’nce yenilenen İmar Durumu Belgesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na, plan notlarına, imar ve kıyı mevzuatına uygunluk göstermediği, dava konusu yapı ruhsatlarının Uygulama İmar Planı’na, İmar Durumu Belgesi’ne, yapıların mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediği kanaatine varılmıştır.”

ÇED OLUMLU RAPOR VERMİŞTİ!

Murat Kurum'un görevde olduğu dönemde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için ÇED olumlu raporu vermişti. Bakanlığın ÇED kararına karşı Marmaris Kent Konseyi, şu açıklamayı yapmıştı:

“Bakanlık, çevrenin dinamitle havaya uçurulmasına göz yumdu. Verdiği kararla doğa yıkımına devamlılığın önünü açtı. Ruhsat iptalleri için açtığımız iki dava devam ediyor. Halkı yok sayan bu kararın iptali için de sonuna kadar adalet arayacağız.”

Marmaris Kent Konseyi: Belediye Sinpaş'a usulsüz ruhsat veriyor, deniz foseptik çukuruna dönecekMarmaris Kent Konseyi: Belediye Sinpaş'a usulsüz ruhsat veriyor, deniz foseptik çukuruna dönecekÇevre

Kaynak: Gerçek Gündem

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