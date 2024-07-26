Tekirdağ'da Büyük Yangın: Kara Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Tekirdağ'da çöp birikintilerinin olduğu otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, kara dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Tekirdağ'da Büyük Yangın: Kara Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangının kontrol altına alınması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının otluk ve çöp birikintisi alanında meydana gelmesi nedeniyle, dumanın yoğunluğu çevrede yaşayanları tedirgin etti.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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