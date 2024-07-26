Bodrum mu Dubai mi Belli Değil! Ünlü İş İnsanı Bir Loca İçin Servet Ödedi

Muğla’nın Bodrum ilçesi lüks otel, kafe ve otopark fiyatlarıyla gündeme gelirken bu sefer farklı bir olayla gündemde. Şezlong fiyatları 3 bin, loca fiyatları ise 40 bin TL’ye kadar çıkan Bodrum’da ünlü bir iş insanı rekor fiyata loca kiraladı.

Aramızda Kalmasın’da yer alan habere göre, ünlü bir iş adamı Bodrum Türkbükü’ndeki popüler bir mekânda aylık 3 milyon TL’ye loca kiraladı. Yine aynı iş insanıyla ilgili olarak 10Haber’den Müge Dağıstanlı’nın paylaştığı bilgiler ise şöyle:

“Kiralayan tanınmış bir iş insanı. Fiyat indirimli, yani normalde daha pahalı. Fiyata beş kişilik şezlong, havlu ve şemsiye dahil. Yeme içme masrafları için ayrıca haftalık 300 bin liraya anlaşmış, bu da ayda 1.2 milyon lira yapıyor. Gündüz güneşlenip denize girmek, ilerleyen saatlerde beach club’daki partilere katılmak ve yiyip içmenin bedeli ayda 4.2 milyon lira, en azından bu iş insanı ve ailesi için.”