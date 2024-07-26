İstanbul'da Korkutan Kaza! Metrobüse Çarparak Durabildi
İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobile çarpan araç savrulmanın etkisiyle metrobüs yoluna girdi. Savrulan araç seyir halindeki metrobüse çarparak durabildi.
İstanbul Küçükçekmece D-100 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen Mustafa Ş., otomobiliyle aynı yönde seyreden araca çarptı.
METROBÜS YOLUNA GİRDİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, çalışma nedeniyle bariyerleri kaldırılmış metrobüs yoluna girdi. Ardından otomobil bu sırada hareket halindeki bir metrobüse çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Ş.'ye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Olayın ardından bir süre bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA