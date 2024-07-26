Meteoroloji ve AKOM Uyarmıştı! İstanbul'u Sağanak Vurdu

Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe uyarıda bulunduğu İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar dükkan tentelerinin altları ile toplu taşıma duraklarına sığındı. Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.

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Meteoroloji ve AKOM Uyarmıştı! İstanbul'u Sağanak Vurdu

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gece başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Meteoroloji ve AKOM Uyarmıştı! İstanbul'u Sağanak Vurdu - Resim : 1

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kartal, Maltepe ve Pendik'in bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak geçişleri etkili olurken, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı.

Meteoroloji ve AKOM Uyarmıştı! İstanbul'u Sağanak Vurdu - Resim : 2

D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücüler, yağış nedeniyle yavaş ilerledi.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Beykoz'da, Anadolu Hisarı çevresinde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji ve AKOM Uyarmıştı! İstanbul'u Sağanak Vurdu - Resim : 3

Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi'nde yağışı fırsat bilen Ali Rıza Adıgüzel, servis aracını fırçayla yıkadı. Yağmurun bereket olduğunu belirten Adıgüzel, bundan faydalandığını dile getirdi.

Meteoroloji ve AKOM Uyarmıştı! İstanbul'u Sağanak Vurdu - Resim : 4

Beyoğlu Karaköy'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ağaç ve tentelerin altına sığındı. Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda da yağış aralıklarla ve kısa süreli etkili oluyor.

Meteoroloji ve AKOM Uyarmıştı! İstanbul'u Sağanak Vurdu - Resim : 5

OTOMOBİL REFÜJDE ASILI KALDI

Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde, su birikintisi olan yolda ilerlerken refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi. Otomobil, kazanın etkisiyle refüjde asılı kaldı.

Meteoroloji ve AKOM Uyarmıştı! İstanbul'u Sağanak Vurdu - Resim : 6

Kaynak: AA

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