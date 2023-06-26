Marmaris Kent Konseyi: Belediye Sinpaş'a usulsüz ruhsat veriyor, deniz foseptik çukuruna dönecek

Marmaris Kent Konseyi Sinpaş/Kızılbük’ün İçmeler’de yer alan projesi hakkında açıklama yaptı.

Deniz içine kanalizasyon deşarj edilecek hattın döşenmesi hakkında yapılan açıklamada, "Cennete foseptik hattı" denilerek tepki gösterildi.

Yapılan açıklamada tüm belediye yönetimlerine şu soru soruldu:

Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye yönetimlerine bir sorumuz var: 46.000m2 inşaat hakkı olan ve mevzi imar planına göre verilmiş bir ruhsata, tadilat ruhsatı ile 122.000 m2 inşaat hakkı verilmesi hukuka uygun mudur?

"MARAMARİS BELEDİYESİ, SİNPAŞ İNŞAATINA KANUNSUZ VE USULSÜZ OLARAK RUHSATLAR VERİYOR"

Açıklamadan satır başları şöyle:

İşte ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, hukuki ve ahlaki çöküntünün temel nedeni tam da bu kanunsuzluk örneği ile anlaşılır hale geliyor. Marmaris Belediyesi, Sinpaş inşaatına kanunsuz ve usulsüz olarak ruhsatlar veriyor, onlar da ne yangın ne Milli Park, ne inşaat yasağı ne de ekosistem tanıyor.

Daha önce yüzlerce kez projenin Marmaris’e ve Marmarislilere vereceği zararları belgeleri ile söylemiş ve gereken şikayetleri yapmıştık.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlığa verdiği, “Sinpaş inşaatının su ve kanalizasyon alt yapısı yoktur, sağlamamız da mümkün değildir” şeklindeki itiraz raporuna rağmen bakanlık gerçeği görmezden geldi.

Sinpaş’a “ÇED olumlu” kararı vererek Marmaris’i büyük bir kirlilik gerçeği ile baş başa bıraktı. Bugün geldiğimiz nokta Sinpaş tüm bu usulsüzlüklere sırtını dayayarak kanalizasyonunu ve kirli atık sularını denize vermek için denizin içine boru döşemektedir. Milli parkı talan ettiği yetmezmiş gibi Marmaris denizini bir foseptik çukuruna çevirmeye kararlı.

"MARMARİS LİMANI ATIK HAVUZUNA DÖNÜŞECEK"

Denizciler biliyor ki lodoslu havalarda, Marmaris Limanı atık havuzuna dönüşecek. Geçen yaz İçmeler’de yaşanan deniz kirliliğinden kaynaklı rahatsızlıklar yüzünden hem turistlerden hem de otelcilerden yüzlerce şikayet almıştık. Bunun daha başlangıç olduğunu o zaman da söylemiştik.

Marmarisimizin ormanları yandı, yanmaya da devam ediyor. Bu kayıp yetmezmiş gibi şimdi denizimiz büyük bir kirlilik gerçeğiyle karşı karşıya. Başta Belediye Meclis Üyeleri olmak üzere bu kentten ekmek yiyenlerin, bu kentin ismini kullanıp kariyer ve itibar kazananların şimdi kente borcunu ödeme ve koltuklarının hakkını verme zamanıdır.

"BELEDİYE BU İŞİM MÜSEBBİBİ"

Belediye bu işin müsebbibi olabilir. Ama unutulmamalı ki; atananlar ve kamu yöneticileri de onlar kadar mesuldürler. Halkı bilgilendirmeyerek ya da yandaşlıkla hareket etmesi için baskılayarak kötü ve kanunsuz olanda gerçekleşen ittifak Marmaris’imizin doğasını mahvedecek ve halkını pislik içinde bir denize mahkûm edecektir.