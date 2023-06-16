Akbelen Ormanı’nda arkeolojik kalıntılar ortaya çıktı

Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin Muğla Milas’ta yer alan Akbelen Ormanı’nda ağaç keserek kömür ocağı yapmak istediği alanda arkeolojik kalıntılar ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, arkeolojik kalıntıları belgelediklerini duyurdu. Atal, bulunan kalıntıların geçmiş uygarlıklara ait olduğunu belirtti.

Atal, “2022 yılının son aylarında hem içerisinde 200-300 yıllık taş evler bulunan Işıkdere Mahallesi hem de üzerindeki tarihi camiyi yıkmışlardı. Mahallenin yıkımı ardından Bizans, Roma ve Karya dönemlerine ait arkeolojik kalıntılar çıktı. Bu kalıntıların Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre taşınmaz kültür varlığı olduğunu ve yerinde sergilenmesi gerekiyordu. Aslında kanuna göre taşınmaz kültür varlığı olan kalıntıların Ören’e götürüldüğü söyleniyor. Ancak Ören’de buluntulara rastlamadığını, şirket avukatı ve müze müdürünün ise kendisine yaptıkları açıklamada ‘her döneme ait bir buluntu sergilenmekte’ dediler. Zannediyorum buradan çıkarttıkları şeyleri de satıyorlar. Yani bir şekilde buradaki tarihi varlıkları ne yaptıklarını bilmiyoruz. Satıyor olmasalar bu kadar hassas davranacaklarını hiç düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

UNESCO’YA VE ICOMOS’A ŞİKÂYET EDİLECEK

Atal, şunları dile getirdi: “Arkeolojik eserlerin taşınmasının ve tahribatının durdurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açtığımız davada ise çok ilginç bir şekilde davanın konusu itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın mahkeme duruşma ve karar günü için tebligat gönderdi. Keşif yapılmaksızın karar verilemeyecek dosyada karar ve duruşma günü tayin edilince, yasaya aykırı bir uygulama nedeniyle mahkemenin davamızı reddedeceğini anladık ve ‘reddi hakim’ talebinde bulunduk. Ancak YK Enerji aleyhine açılan bir davada Muğla İdare Mahkemeleri kanunları uygulamadığı için reddi hakim talebimizi de ‘davayı uzatmak için reddi hakim yapılmıştır’ diyerek reddetti.” Atal, Akbelen Ormanı’nda yeni çıkan arkeolojik buluntular ve daha önceki Işıkdere Mahallesi ile ilgili kanuni uygulamalarından kaynaklanan durumu, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’ne (ICOMOS) şikâyet edecekleri söyledi.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’na Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen kömür ocağına karşı, bölge halkının 17 Temmuz 2021’de tarihine direnişe geçti. 700 günden fazladır yurttaşların orman alanında nöbeti sürüyor. Yurttaşlar projenin iptali için de dava açtı. Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada ilk olarak 7 Eylül 2021'de bölgede keşif gerçekleşti. Keşifte hâkimin avukatlara hakaret etmesi nedeniyle avukatlar reddi hâkim başvurusunda bulundu.

1 Mart 2022'deki ikinci bilirkişi inceleme öncesi Resmi Gazete'de yayınlanan maden yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarında madencilik faaliyetlerinin önü açıldı. Mayıs 2022'de hazırlanan raporda ise madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini tamamen yok edeceği kabul edildi ama aynı zamanda bölgedeki tüm kömürün çıkarılabilmesi için Akbelen Ormanı'nın madenciliğe açılması gerektiği de savunuldu. Yurttaşlar bu bilirkişi raporuna itiraz etti. 8 Ağustos 2022'de ise üçüncü bilirkişi keşfi yapıldı. 3 Aralık 2022 tarihinde mahkeme, "ormanda maden sahası genişletilmesi" için verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. 23 Aralık 2022 tarihinde ise yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasına İkizköylülerin itirazını, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi reddetti.

Öte yandan şirketin 8 Ağustos 2021 tarihinde izinsiz ormanda ağaç keserek maden sahasını genişletmek istemesine karşı direnen Gülören Demir ve Füsun Ergün’ün jandarmaya mukavemet ettikleri gerekçesi ile açılan davanın 7’nci duruşması 26 Haziran tarihinde görülecek.