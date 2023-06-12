Maltepe Kışlası'nda ağaç katliamı

İstanbul’un en büyük yeşil alanlarından biri olan ve tüm tepkilere rağmen TOKİ’ye verilen Maltepe Kışlası arazisinde ağaç katliamı başladı.

Maltepe Kışlası'nda ağaç katliamı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Maltepe’de bulunan General Kenan Evren Kışlası arazisine yapacağı konut projesi için ağaç katliamına başladı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, TOKİ, yapılaşmaya açılan Kenan Evren Kışlası’na farklı etaplar halinde binlerce konut inşa etmek için proje hazırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut projeleri için peş peşe “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” kararı verildiğini duyurmuştu.

"PROJE YERİ İÇİN BAŞKA ALTERNATİF YOK"

Proje dosyasında askeri alana ilişkin “Proje alanı askeri alan içinde yer almaktadır. Ancak toplu konut inşaatı tamamlanmadan alan askeri alan statüsünden çıkarılacaktır. Proje alanı askeri alan içerisinde yer aldığından alanın yakın çevresinde konut alanı bulunmamaktadır” bilgilerine yer verildi.

Proje için askeri arazini seçilmesinin nedeni ise “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından seçilen yer, mevcut konumu, ulaşım açısından son derece elverişli bir yere sahip olması ve proje alanı etrafında benzer yapılaşmaların da yer alması sebepleri ile en uygun alan olarak belirlenmiştir. Proje yeri için başka herhangi bir alternatif alan seçimi söz konusu değildir” şeklinde açıklandı.

PARÇA PARÇA YAPILAŞMAYA AÇILDI

Maltepe Kışlası arazisinin bir kısmı da daha önce Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilerek yapılaşmaya açılmıştı. Üniversitenin İstanbul içindeki dağınık durumda olan kampüslerinin bir arazide toplanması karar verilmişti.

TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Üniversitesi arasında 2016’da imzalanan protokol ile Marmara Üniversitesi’nin Kenan Evren Kışlası’nın arazisine taşınmasına karar verildi.

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