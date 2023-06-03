Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın!

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3'üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine (FCD) bakım yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına santral içindeki ekipler müdahale etti. Bir anda büyüyen yangın sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Afşin ile Elbistan'dan sevk edilen takviye itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması ile yangının büyümesi engellendi. Ekiplerin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem