Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük termik santralinde bakım sırasında yangın çıktı. Santralde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş Afşin-Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3'üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine (FCD) bakım yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına santral içindeki ekipler müdahale etti. Bir anda büyüyen yangın sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Afşin ile Elbistan'dan sevk edilen takviye itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması ile yangının büyümesi engellendi. Ekiplerin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.

Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın! - Resim : 1

Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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