Marmaray’da Uyuşturucu Madde Alan Kadın

İstanbul Marmaray’da uyuşturucu madde alan kadın kameraya yansıdı. Etrafındaki insanlara aldırış etmeden madde kullanan kadın, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaray’da Uyuşturucu Madde Alan Kadın

Olay, bugün öğle saatlerinde Halkalı’dan Gebze’ye giden Marmaray’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, çantasında bulunan şeffaf poşeti çıkarıp, içindeki uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladı.

Etrafındaki yolculara aldırış etmeyen kadın, maddeyi defalarca kullandı. O sırada aynı vagonda bulunan başka bir yolcu, madde çeken kadını cep telefonu kamerasıyla çekti.

Kaynak: İHA

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