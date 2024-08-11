Samsun'da 21 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, hakkında 21 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Samsun'da 21 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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