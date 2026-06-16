Marmara Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, saat 23.41'de Marmara Denizi'nde, Balıkesir'in Marmara ilçesine yaklaşık 4.5 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Sarsıntı, yerin 13.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [04.54 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2026-06-16
Saat:23:41:19 TSİ
Enlem:40.60056 N
Boylam:27.48972 E
Derinlik:13.39 km
Detay:https://t.co/h8SvZCuUfK@afadbaskanlik
Son Güncelleme: