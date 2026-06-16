Marmara Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Marmara Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, saat 23.41'de Marmara Denizi'nde, Balıkesir'in Marmara ilçesine yaklaşık 4.5 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Sarsıntı, yerin 13.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Etiketler
Marmara Denizi
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Duruşmada Vefat Eden Savcı İçin Bakan Gürlek'ten Taziye Mesajı Duruşmada Vefat Eden Savcı İçin Gürlek'ten Taziye Mesajı
Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması: Tutuklanan Başkan Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı Başkan Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Karaman'da Yürek Yakan Kaza: Üç Kardeş Öldü, Dört Kişi Yaralandı Karaman'da Yürek Yakan Kaza: Üç Kardeş Öldü, Dört Kişi Yaralandı
Özel’den Açlık Grevindeki Öğretmenlere Destek Ziyareti Özel’den Açlık Grevindeki Öğretmenlere Destek Ziyareti
ABD–İran Anlaşmasında 14 Kritik Madde: İşte Tüm Detaylar ABD–İran Anlaşmasında 14 Kritik Madde: İşte Tüm Detaylar
Ece İrtem'in Ölümünde Dikkat Çeken İfade Ortaya Çıktı! O Geceyi Tek Tek Anlattı Ece İrtem'in Ölümünde Dikkat Çeken İfade Ortaya Çıktı! O Geceyi Tek Tek Anlattı
TRT’de Dünya Kupası Krizi: Spikerin Hatası Yayını Karıştırdı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı TRT’de Dünya Kupası Krizi: Spikerin Hatası Yayını Karıştırdı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı