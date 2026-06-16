Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması: Tutuklanan Başkan Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması: Tutuklanan Başkan Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlığın X hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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