Duruşmada Vefat Eden Savcı İçin Bakan Gürlek'ten Taziye Mesajı

Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, taziye mesajı paylaştı.

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Duruşmada Vefat Eden Savcı İçin Bakan Gürlek'ten Taziye Mesajı
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Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sırasında fenalaşan 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayhan Uyumaz için yarın saat 10.00'da Gebze Adliyesi'nde tören düzenleneceği, ardından cenazesinin defnedileceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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