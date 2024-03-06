Marmara Denizi'nde 21 gün önce batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kaybolan kişiler için arama çalışmalarına devam ediliyor.

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Marmara Denizi'nde 21 gün önce batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Marmara Adası'ndan hareket eden geminin 21 gün önce 6 kişilik mürettebatla batmasının ardından başlayan çalışmalara katılan ekipler, kıyıda yaptıkları taramaların yanı sıra açıkta kayıplardan iz arıyor.

Mürettebattan Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşan ekiplerin, İmralı açıklarında 3 Mart'ta suyun yüzeyinde bulduğu cesedin kimlik tespitine ilişkin çalışmanın da devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

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