Denizli'de iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'de bir iş cinayeti meydana geldi. Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

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Denizli'de iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Karahasanlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mahmut Kanyıldıran, üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü.

Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanyıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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