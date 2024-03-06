Erzincan'daki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Erzincan'da meydana gelen altın madeni faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Facianın ardından toprak altında kalan 9 işçi halen bulunamadı.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’in işletti altın maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Toprak altında kalan işçiler halen bulunamadı.
Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.
Kaynak: İHA
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