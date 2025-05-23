Mardin’de Zehir Tacirlerine Operasyon! 4 Tutuklama
Mardin’de zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında, adresleri belirlenen 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Farklı adreslerde gerçekleştirdikleri aramalarda 61,48 gram eroin, 2,70 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 0,40 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınanlar arasında, hakkında "8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası" bulunan bir kişi de bulunduğu belirtildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi,1 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA