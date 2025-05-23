Tekirdağ’da Ele Geçirildi! Tam Yarım Ton...

Tekirdağ’da tütün kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 58 bin 780 adet dolu ve boş makaron ve 476 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ’da Ele Geçirildi! Tam Yarım Ton...

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde belirlenen iki iş yeri ile bir ikamete eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 780 adet dolu ve boş makaron, 476 kilogram kıyılmış tütün, 880 adet sigara sarma kağıdı ile 1 adet makaron dolum makinesi ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet birimleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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