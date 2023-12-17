Mardin'de iş cinayeti

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde iş cinayeti yaşandı. OSB'de faaliyet yürüten bir fabrikada çalışan işçi, buğday silosuna düşerek yaşamını yitirdi.

Mardin'de iş cinayeti

Mardin'de çalıştığı fabrikada, temizlemek için çıktığı buğday silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet yürüten bir fabrikada çalışan Y.M., temizlik için buğday silosuna çıktı. Dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten buğday silosunun içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.M.'nin cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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