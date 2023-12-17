Kıyı işgali yapan işletmeye Bodrum Belediyesi'nden müdahale

Bodrum Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu, Bitez sahilde kıyı işgaline sebep olan ahşap platform sökülüyor.

Bitez sahilinde yaşanan işgal ile ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen ve konu ile ilgili tespitlerde bulunan zabıta ekipleri, sahile platform kuran işletme hakkında tutanak tuttu. Zabıta ekipleri, işgalin yerinde incelenmesine yönelik tespitlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Bitez sahilinde bulunan kıyı işgalinin ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.