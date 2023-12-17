Erzurum’da kar yağışı şehri olumsuz etkiledi

Erzurum’da meteoroloji tarafından bu gün için tahmin edilen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırırken, şehir merkezinde buz tutan yollar trafiği olumsuz etkiledi. Bir çok araç kaygan yollardan dolayı zincirleme kazalara sebep oldu.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Erzurum’daki kar yağışlı hava gece saatlerine kadar devam edecek.

Sıcaklıkların ise -12 derece kadar düşmesi bekleniyor. Erzurum’da hafta içinden kar yağışı beklenmiyor.

Belediye ve karayolları ekipleri başta şehir merkezleri olmak üzere yollarda kara mücadele çalışması yapıyor.

Yetkililer gece saatlerinde meydana gelecek don ve buzlanma konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA