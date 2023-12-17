Şehirlerarası otobüslere takip cihazı zorunluluğu geliyor

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren şehirlerarası otobüslere araç takip cihazı kullanma zorunluluğu geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen ulaşım aracı olan şehirlerarası otobüslerde yeni döneme geçildiğini ifade etti.

Söz konusu otobüslerin son dönemde karıştıkları kazalarla gündeme geldiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takma zorunluluğu olacak. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek" bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, araç takip hizmeti veren firmaların sistemleri üzerinden araç takip bilgilerinin Bakanlığa iletileceğini belirterek, plaka üzerinden tüm sorgulama ve eşleştirme işlemlerinin U-ETDS üzerinden yapılacağını kaydetti.

Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgilerinin U-ETDS sistemine iletildiğine işaret eden Uraloğlu, araç takip bilgilerinin de aynı sisteme iletilmesiyle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını, taşımacı firmalarla gerekli koordinasyonun sağlandığını bildirdi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşıtları kapsayan uygulamanın 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceğini vurgulayan Uraloğlu, araç takip bilgilerinin, korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi, taşımacı firmaların rekabetçi, sürdürülebilir ve adil bir yapıda faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri için kullanılacağını ifade etti.

Uraloğlu uygulama sayesinde, kara yoluyla gerçekleştirilen yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin artırılmasını da amaçladıklarını dile getirerek, "Kara yolu yolcu taşıma hatlarında ve güzergahlarında gerekli planlamaların yapılmasına doğrudan etkisi olacağı gibi, doğal afet, kaza veya buna benzer yaşanabilecek olumsuz diğer durumlar için bu bilgilerin etkin bir şekilde kullanılacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, kurallara uyulmaması durumunda firmalara gerekli uyarıların yapılacağını ve yaptırımların uygulanacağını kaydetti.