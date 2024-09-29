Mardin'de Bir Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilkent Mahallesi'nde yakınlarının Sabri Kıran'dan (41) haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sınır devriyesi yapan jandarma ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

Ekiplerin incelemesinde yerde yatan kişinin Kıran olduğu ve silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Kıran'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA