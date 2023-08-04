Mardin Kızıltepe'de iki günlük elektrik kesintisi!

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle iki gün boyunca elektrik kesintilerine gidileceği duyuruldu.

Mardin Kızıltepe'de iki günlük elektrik kesintisi!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle Cuma ve Cumartesi günleri elektrik kesintisine gidileceği duyuruldu.

Kesintiye ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden, Akziyaret, Büyükdere, Demirci, Demirler, Dora, Dunaysır, Eroğlu, Erikli, Esenli, Hocaköy, Kahraman, Karakuyu, Kılduman, Koçlu, Timurçiftliği, Ulaşlı, Çakır, Çanaklı ve Çaybaşı Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Yine Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasındaki kesintiden Alakuş, Yamaç,Belli, Bozhöyük, Büyükdere, Çakır, Demirkapı, Dikmen, Dora, Harmandiizü, İnandı, Kayapınar, Kaynarca, Kırkkuyu, Konuklu, Köprübaşı, Küplüce, Ortaköy, Otluk, Sarıca, Tıraşlı, Timurçiftliği, Ulaşlı, Yolaldl, Yoncalı ve Yuılözü Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek."

Kaynak: Gerçek Gündem

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