Mansur Yavaş’tan Mamak Metrosu İçin Erken Bitiş Müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımı süren Mamak Metrosu şantiyesinde incelemelerde bulundu. 2029 yılında tamamlanması öngörülen projeyle ilgili konuşan Yavaş, "Seçimden önceye çekeriz inşallah" diyerek çalışmaların hızlandırılacağının sinyalini verdi.

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Mansur Yavaş’tan Mamak Metrosu İçin Erken Bitiş Müjdesi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, programına ABB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı. Ziyarette Yavaş'a, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin eşlik etti.

5 İSTASYONDA FİİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Burada yetkililer tarafından Yavaş ve Şahin'e projenin güncel durumuna ilişkin slayt üzerinden bilgi verildi. Görüşmede, 5 istasyonun fiilen yapımına başlandığı ifade edildi. Toplantıda proje takvimi de değerlendirildi. Çalışmaların 16 Temmuz 2025 tarihinde başladığı hatırlatıldı. Projenin 14 Ocak 2029'da tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

'SEÇİMDEN ÖNCEYE ÇEKERİZ İNŞALLAH'

Yavaş, bilgilendirmenin ardından ziyaret için ayarlanan bir belediye otobüsüne binerek basın mensupları ile şantiye alanına geçti. Yavaş, projenin bitim tarihiyle ilgili "Seçimden önceye çekeriz inşallah" ifadesini kullandı.

Yavaş, NATO Zirvesi hazırlıkları vesilesiyle trafiğin kapatılması sonucu birçok iyileştirmeyi yapma fırsatı bulduklarını belirterek, NATO'nun burada yapılmasının Ankara'nın tanıtımı açısından da olumlu olduğunu kaydetti.

'SEÇMEN BAŞKA PARTİ İSTESEYDİ ONU SEÇERDİ'

Bazı belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin soru üzerine Yavaş, "Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten" dedi.

Kaynak: AA

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