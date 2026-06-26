Haziran Ortasında Kar Esareti: Bitlis’te 3 Metrelik Kar Kütleleriyle Mücadele
Bitlis’in Hizan ilçesinde, yaz mevsiminin gelmesine rağmen kar nedeniyle kapalı olan yayla yollarını açmak için İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. İş makinelerinin yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerine karşı yürüttüğü zorlu mesai, kameralara yansıdı.
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Türkiye’nin batısında sıcak hava dalgası ve kavurucu yaz günleri etkili olurken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kıştan kalma görüntüler sahne almaya devam ediyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılıyor. Hayvancılıkla uğraşan besicilerin yaylalara güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, bazı noktalarda yüksekliği 3 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.
Ekipler, kısa sürede yolların tamamını açarak insanların yaylalara ulaşımını sağlamayı hedefliyor.
Kaynak: AA
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