Avrupa'yı Yakıp Kavuran 'Omega Bloğu' Türkiye'ye Yaklaşıyor: Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir

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Avrupa’da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası adeta faciaya neden oldu. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybetti.

Birçok ülkede alarma geçilirken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmeleri tüyler ürpertti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen, "Omega Bloğu" olarak adlandırılan yüksek basınç sisteminin yön değiştirerek Orta ve Doğu Avrupa'yı etkisi altına alacağını belirtti.

SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çekya ve Slovakya'da pazar ve pazartesi günleri olağanüstü sıcaklıkların görülebileceğini dile getirdi.

Şen, bu ülkelerde aşırı sıcaklar nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının dahi gündeme gelebileceğini iddiasını da paylaştı.

OMEGA BLOĞU TÜRKİYE'NİN BATISINI VURACAK

Şen'in değerlendirmesine göre Avrupa'yı etkileyen sıcak hava sisteminin doğu sınırı Türkiye'nin batı kesimlerine kadar uzanıyor.

Bu nedenle pazartesi ve salı günleri Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir şekilde artması bekleniyor .Şen, Türkiye'de Avrupa'daki kadar aşırı sıcaklıkların öngörülmediğini ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini belirtti.

Avrupayı kavuran sıcaklar hafta sonu orta ve doğuya kayacak. Özellikle Almanya Polonya Ukrayna Romanya Çek Slovakya da Pazar Pazartesi sokağa çıkmak bile yasaklanabilir.

Avrupadaki Bu sıcak hava bloğunun doğu ( Omega Bloğu) sınırı Türkiye nin batı bölgeleri. Pazartesi Salı günü… — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) June 25, 2026

AKOM İSTANBUL İÇİN UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre pazartesi gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek.

Hafta sonu hava, az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık ise 28-29 derece civarında seyredecek.

SICAKLIKLAR 33 DERECEYİ GÖRECEK

Pazartesi gününden perşembeye kadar ise 30 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklık, 33 derece civarında seyredecek.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

27 Haziran Cumartesi: 28 derece ve açık

28 Haziran Pazar: 29 derece ve açık

29 Haziran Pazartesi: 30 derece ve açık

30 Hazian Salı: 32 derece ve açık

1 Temmuz Çarşamba: 33 derece ve açık

2 Temmuz Perşembe: 33 derece ve açık

Kaynak: Haber Merkezi