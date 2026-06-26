Ankara'da Siyaset Hareketlendi, TBMM'de Dengeler Değişti: İşte Yeni Sandalye Dağılımı

TBMM'de bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. Son gelişmelerle birlikte AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya geriledi.

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Ankara'da Siyaset Hareketlendi, TBMM'de Dengeler Değişti: İşte Yeni Sandalye Dağılımı
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Ankara'da siyaset kulislerinin yaz aylarına hareketli girmesiyle birlikte TBMM'deki milletvekili sayılarında da değişiklik yaşandı.

AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 277'YE ÇIKTI

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

CHP'DE İKİ İSTİFA

Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

BAĞIMSIZ VEKİL SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmeler nedeniyle Meclis'te sandalye dağılımı değişirken, bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu.

TBMM'DEKİ TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 592

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

İŞTE TBMM'DE PARTİLERİN GÜNCEL MİLLETVEKİLİ SAYILARI

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277

Cumhuriyet Halk Partisi: 136

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

Kaynak: AA

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