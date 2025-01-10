Mansur Yavaş’tan İktidara Tepki: Asla İzin Vermeyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından “Aksiyona Geç” sloganıyla düzenlenen ‘AKS 101 Çalıştayı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli vatandaşlar için yeni destek paketlerini duyuran Yavaş, "Yakında destek paketini açıklayacağız. Bu vesileyle şunu duyurmak isterim; aşağı yukarı 60 bin civarında emekliye düzenli desteğimiz var. Bu arada toplamda 200 bin civarında sosyal destek alan ailemiz var. Bu ay bizden diğer kestikleri metro parası dahil 2 milyar 100 milyon lira civarında para kesildi. Kendilerine daha önce 500'ün üzerinde gayrimenkul teklif etmemize rağmen oralardan bir sonuç alamadık ama mesela Sincan'dan yine bir camiyi satın almışlar alacaklarına karşılık. Ama biz alışkınız bunlar bizi durduramaz” ifadelerini kullandı.

'ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Emekli maaşlarına yapılan zamma ilişkin konuşan Yavaş, "Emeklilerimizin açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına izin vermeyeceğiz Bizim belediyecilik anlayışımız şudur; hükümet kimi mağdur ederse etsin biz onların mağdur olmasına izin vermeyiz. Biz de kamu yöneticisiyiz. 14 bin küsür liraya 15 lira bile değil, bir emekli insanca yaşayamaz başka bir geliri yoksa. Dolayısıyla onların açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına izin vermeyeceğiz. Yine aynı duruma düşen ondan biraz daha fazla para alan ama tek asgari ücretli evinde üç çocuk olan aileleri de mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

Belediye kaynaklarını bu yönde kullanacaklarını vurgulayan Mansur Yavaş, “Yapılabilecek bazı çalışmaların alt yapı çalışmalarının bir müddet geri kalmasında hiçbir mahsur yok bana göre. Önemli olan kentte yaşayan herkesin huzur içerisinde insanca yaşamasıdır. Bunun için bütün desteklerimizi vermeye ve arttırarak da vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA